Grupo colorado retornou aos treinos nesta quinta-feira

Após cinco dias de folga, o grupo do Inter voltou aos treinos físicos nesta quinta-feira. A volta dos atletas foi marcada pela visita do secretário dos Esportes do Rio Grande do Sul, Francisco Vargas, ao CT Parque Gigante. Vargas gostou dos protocolos de saúde adotados pelo clube e ouviu um pedido dos dirigentes para retomarem os treinos coletivos com contato a partir da próxima semana.

Vargas foi recebido pela direção colorada, acompanhou o trabalho físico realizado pelos atletas e pôde ver de perto o passo a passo desde a chegada no centro de treinamentos até o fim das atividades. O vice-presidente de futebol, Alessandro Barcellos, ressaltou a importância da visita técnica. "Importante uma autoridade ver esse trabalho que está sendo feito há sete semanas. Já era uma informação pública todo cuidado com que a gente vem trabalhando, cumprindo os protocolos e sendo referência para federações e outros clubes. Esses parâmetros são importantes para tomar uma decisão segura e discutir a volta do futebol", disse.