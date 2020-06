Dupla Grenal busca liberação dos treinos coletivos junto ao Estado

Dirigentes de Grêmio e Inter irão se reunir com o secretário de Esporte e Lazer do Estado, Francisco Xavier de Vargas Neto, ainda nesta semana, em encontros separados, mas com o mesmo objetivo: a volta do futebol. Na pauta, está um pedido para que seja criado protocolo especial de treinamentos, autorizando atividades que simulem jogos.

A dupla Grenal realiza treinos físicos sem contato desde o início de maio e quer avançar para as atividades com bola que não sejam individuais, ou seja, treinos com contato. O encontro de ontem, na Arena, e, de hoje, no Beira-Rio, não têm relação direta com a reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol e o governo do Estado, na tarde de hoje. Na visita na Arena, Vargas Neto ficou impressionado positivamente com a estrutura criada pelo departamento médico tricolor.

A ideia dos dirigentes é apresentar dados e reforçar protocolos adotados em seus centros de treinamentos para defender liberação de atividades ainda mais específicas. Os clubes já haviam buscado aval da prefeitura na semana passada, mas não conseguiram. As medidas já adotadas diariamente - sem aglomeração no vestiário e testagem em massa, além de verificação diária de temperatura -, são pontos fortes.

Outro elemento a ser bastante enfatizado é o contexto do futebol, com medicina específica e maior estrutura de saúde à disposição de jogadores e funcionários. O encontro com os clubes foi proposto por Vargas Neto, que assumiu a pasta no início do mês. Ele substitui João Derly, ex-judoca e que se saiu do Palácio Piratini para concorrer nas eleições municipais.