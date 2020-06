Grêmio e Inter se reúnem com governo do RS para flexibilizar treinos

Dirigentes de Grêmio e Internacional se reúnem com o secretário de Esporte e Lazer do estado do Rio Grande do Sul, Francisco Xavier, nesta semana, em encontros separados, mas para abordar um tema comum: a volta do futebol.

Na pauta, está um pedido para que seja criado protocolo especial de treinamentos, autorizando atividades no estado que simulem jogos. O retorno do Campeonato Gaúcho será assunto em outra reunião, entre governo gaúcho e FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

A dupla GreNal realiza treinos físicos sem contato desde o início de maio e quer avançar para as atividades com bola que não sejam individuais - ou seja, treinos com contato.

As reuniões nesta quarta (17), na Arena do Grêmio, e quinta-feira (18), no estádio Beira-Rio, não têm relação direta com o encontro entre a FGF e o Palácio Piratini, marcado para quinta à tarde. A tendência é que o retorno do Gauchão seja projetado para agosto.

Grêmio e Inter pretendem apresentar dados e reforçar protocolos adotados em seus centros de treinamentos para defender liberação de atividades ainda mais específicas no dia a dia. Os clubes já haviam buscado aval da Prefeitura de Porto Alegre na semana passada, mas não conseguiram.

Para gremistas e colorados, as medidas preventivas adotadas diariamente --sem aglomeração em vestiário e testagem em massa, além de verificação diária de temperatura, são pontos fortes.

Outro elemento a ser bastante enfatizado é o contexto do futebol, com medicina específica e maior estrutura de saúde à disposição de jogadores e funcionários.

O encontro com os clubes foi proposto por Xavier, que assumiu a secretaria estadual no início do mês. Ele substitui João Derly, ex-judoca e que se saiu do Palácio Piratini para concorrer nas eleições municipais.

Nos corredores do Beira-Rio e da Arena, o recente recuo do governador Eduardo Leite (PSDB) com relação às restrições na fronteira do Rio Grande do Sul soaram como sinal de que é possível avançar em novas medidas ligadas ao futebol.