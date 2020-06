Inter - Com o elenco retornando aos treinos amanhã, a direção foi surpreendida fora de campo com o interesse do clube sul-coreano Jeonbuk Motors no atacante Gustagol. O Corinthians, detentor dos direitos do atleta, já aceitou a proposta. Entretanto, o Colorado só libera o atacante mediante o pagamento da multa estipulada. Como detém 15% do jogador, o Inter espera embolsar cerca de R$ 2,3 milhões.

Grêmio - A direção chegou a um acordo com o ex-zagueiro Gabriel. Sem atuar desde 2013, o jogador vinha tendo seu vínculo renovado com o clube. Entretanto, o Tricolor designou uma nova função para o atleta que foi adquirido junto ao Lajeadense e sofreu com algumas cirurgias que não conseguiram recuperá-lo fisicamente. A partir de julho, Gabriel passa a ser um assessor administrativo na base, lapidando novos atletas.

Tênis - A organização do US Open, torneio de nível Grand Slam, confirmou ontem que a competição será realizada a partir do dia 31 de agosto e encerrará no dia 13 de setembro, mas sem a presença de público. O torneio disputado em Nova Iorque, epicentro americano da pandemia de Covid-19, recebeu o aval do governador Andrew Cuomo.