Notas Esportivas

O crescente aumento na ocupação de leitos de UTI no Estado devido à pandemia do coronavírus fez com que o governador Eduardo Leite anunciasse alguns ajustes no modelo de distanciamento controlado adotado. O governante voltou a reforçar a ideia de que o futebol precisa respeitar regras e diretrizes. Nesta sexta-feira (12), Leite receberá Luciano Hocsman para tratar mais uma vez do retorno das competições do Gauchão.