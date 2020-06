Colorado aguarda R$ 7,5 milhões da CBF para alívio nos cofres

A crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus segue trazendo dor de cabeça para o Inter. Se reinventado na relação com o associado e buscando novas estratégias no mercado, o clube deve ter um pequeno alívio nas contas nas próximas semanas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ofereceu uma linha de crédito para os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. O empréstimo a ser pago futuramente, em suaves parcelas, deve render R$ 7,5 milhões ao Colorado.

A quantia é referente à cota de transmissão da TV. Ao que tudo indica, a CBF irá cobrar jutos módicos, com pagamentos futuros, assim que a crise for amenizada. Ao todo, serão oferecidos cerca de R$ 100 milhões aos clubes. O dinheiro deve auxiliar a direção para quitar folhas de pagamento e fornecedores. O Inter torce para que o mercado europeu se interesse em algum jogador do elenco. Bruno Fuchs e Nonato são as apostas.