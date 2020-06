Notas Esportivas

Fifa - Em comunicado oficial, o presidente Gianni Infantino abordou alguns pontos sobre os efeitos da pandemia do coronavírus no futebol. Ele assegurou que o plano de ajuda financeira que beneficiará todo o futebol está em fase final de elaboração. A ideia é apresentar o projeto na próxima reunião do Conselho da Fifa.