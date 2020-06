Ilha da Luta estreia em julho com Aldo e Durinho

O UFC anunciou oficialmente a localização da Ilha da Luta e os escalados para o primeiro megaevento. De acordo com Dana White, presidente da organização, os combates acontecerão em Abu Dhabi. O primeiro card, do UFC 251, está marcado para 11 de julho, com três disputas de cinturão, duas delas envolvendo brasileiros. Gilbert Durinho encara Kamaru Usman pelo título dos meio-médios e José Aldo enfrenta Petr Yan pelo cinturão vago dos galos. Os fãs ainda poderão contar com a esperada revanche entre Alexander Volkanovski e Max Holloway pelo peso-pena.

Outros atletas brasileiros também aparecem na lista: Jéssica "Bate-Estaca", na revanche contra Rose Namajunas, Amanda Ribas contra Paige VanZant e Pedro Munhoz enfrentando Frankie Edgar. Os confrontos serão disputados em Yas Marina, local que já recebe o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. A organização vai construir a sua própria infraestrutura, que incluirá hotel, instalações para treinamentos, restaurantes e até um octógono na areia. Devido à pandemia do novo coronavírus, o UFC também vai criar uma zona de segurança de cerca de 25 km².

"Quando começou a pandemia, fiquei pensando em como conseguiríamos realizar os eventos. Começamos a falar com lugares diferentes, e Abu Dhabi esteve aberto a um acordo. É um dos lugares mais restritos no mundo com tudo o que rola da Covid-19, então nos colocarão na Ilha Yas e construiremos a infraestrutura", disse White. Outros eventos acontecem nos dias 15, 18 e 25 de julho.