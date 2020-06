Federação Gaúcha de Futebol prevê retorno dos jogos do Gauchão no dia 19 de julho

Surgiu uma nova data para a retomada do futebol gaúcho: 19 de julho. Nesta segunda-feira (8), representantes da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e do governo do Rio Grande do Sul se reuniram para debater novamente o plano de retomada das competições estaduais. O Gauchão seria encerrado em 22 dias de disputa, com uma eventual final entre campeões dos turnos em 9 de agosto, quando é comemorado o Dia dos Pais. Todas as partidas serão disputadas com portões fechados, conforme planejado anteriormente.

Como venceu o primeiro turno, o Caxias aguarda o ganhador do returno para disputar a final. Caso a equipe da Serra gaúcha fique com a taça da atual fase, é declarada campeã antecipada do Campeonato Gaúcho 2020. Nesta segunda-feira (8), a direção grená comunicou que os atletas e funcionários do clube foram testados para a Covid-19, dando resultados negativos. Com isso, os treinos foram retomados no Estádio Centenário.

A reunião também tratou de protocolos para a rotina dos clubes e reiterou a testagem em massa de atletas e comissões técnicas. Ainda está em aberto o local de disputa das partidas - existe a chance de os confrontos serem realizados todos em Porto Alegre e Caxias do Sul.

O encontro reuniu Luciano Hocsman, presidente da FGF, e Francisco Vargas, novo secretário de Esporte e Turismo do Rio Grande do Sul. Um dos principais pontos foi a mudança da data para a bola voltar a rolar no Estado. Antes, a proposta previa o dia 15 de julho, uma quarta-feira. Agora, o domingo seguinte, dia 19, foi o dia escolhido.

A alteração foi acertada para facilitar a o logística e regime de concentração com a quarentena de jogadores e funcionários dos clubes para as rodadas finais da fase de classificação do returno. O campeonato voltará com rodada cheia de clássicos, incluindo Grenal, Bra-Pel e Ca-Ju. A ideia é que, na reta final deste segundo turno, os clubes fiquem concentrados ininterruptamente para reforçar a prevenção ao novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (8), em virtude do aumento da ocupação de leitos de UTI por Covid-19, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, anunciou o recuo de algumas flexibilizações que estavam planejadas. Com isso, os treinos coletivos com contato físico, que poderiam ser liberados, ficam da forma como estão.