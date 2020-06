Lomba quer voltar com o nível adquirido antes da parada

Nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa do Inter lançou uma nova forma de interatividade entre os jornalistas, o canal oficial do clube e os torcedores. Com uma coletiva remota, algumas perguntas de profissionais foram selecionadas e o goleiro Marcelo Lomba as respondeu. O titular do gol colorado falou da preparação física realizada pelo clube, de uma possível volta dos jogos e da retomada do futebol competitivo que a equipe apresentou nas primeiras partidas da temporada.

"O time vinha vivendo um bom momento. Assimilamos bem a maneira que o Coudet colocou para nós. As competições começaram cedo neste ano, com jogos decisivos, e precisamos acelerar muito para ficar bem, no auge da forma. Agora, voltamos a nos preparar, controlar a ansiedade que surge, e vamos aguardar as próximas medidas. Vamos retomar a intensidade e a parte tática, passo a passo. Queremos retomar aquele nível de competitividade que tínhamos antes da parada", frisou o camisa 12.

Lomba é prudente sobre uma possível retomada das partidas. O defensor disse que fica feliz com a volta do futebol na Europa, mas que no Brasil ainda é preciso aguardar os protocolos para retomar as competições, já que apenas os treinamentos estão liberados. "Temos apenas uma prévia da volta do Campeonato Gaúcho, com toda segurança e sem público", resumiu. O Colorado volta a treinar na manhã desta sexta-feira e depois folga no sábado e no domingo.