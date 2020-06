Matheus Frizzo comemora convívio com jogadores de qualidade

O período de treinamentos em meio à pandemia do coronavírus é uma boa oportunidade para os jovens mostrarem serviço no grupo principal do Grêmio. É o caso do meia Matheus Frizo. A jovem promessa de 21 anos era o capitão do time de transição e está com o grupo de cima desde o ano passado. Na última partida do Brasileirão de 2019, Frizo foi titular na equipe totalmente alternativa que enfrentou o Goiás, no Serra Dourada.

"Esperei muito tempo por esse momento, trabalhando e me dedicando. O convívio com jogadores de qualidade está sendo importante para mim. Trabalhar com Geromel, Kannemann e Maicon é de extrema importância para o amadurecimento e evolução do atleta. Essa preparação está sendo boa porque sabemos que quando a bola voltar a rolar teremos muitos jogos e vamos precisar do grupo inteiro", disse.

Frizo recordou ainda o treino com a seleção brasileira de Tite, no ano passado, em preparação para a Copa América. "Todo jogador quando pequeno, sonha em chegar ao profissional, mas o auge é a seleção brasileira. Foi um momento inesquecível conviver com jogadores que sonhamos em estar no lugar deles um dia. Vou levar o aprendizado para a vida toda", comentou. O grupo volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira. Já o final de semana será de folga, retomando às atividades na segunda-feira.