NBA aprova retomada da temporada em julho

Paralisada há quase três meses, a principal liga de basquete do mundo decidiu, nesta quinta-feira, a data de retomada da temporada 2019/2020. Em uma reunião com todos os donos de franquias, o comissário da NBA, Adam Silver, bateu o martelo com o retorno do campeonato com 22 times no complexo da Disney, nas proximidades de Orlando, na Flórida. As partidas irão recomeçar em 31 de julho. A eleição para o retorno do campeonato teve 29 votos a favor e apenas um contrário, do mandatário do Portland. A decisão deve ser ratificada pela união dos jogadores.

Os jogos serão disputados no complexo Wide World of Sports. Lá, 13 equipes da Conferência Oeste e nove da Leste disputarão oito partidas para encerrar a temporada regular. A definição dos participantes - o campeonato tinha originalmente 30 times - se deu pela tabela quando o campeonato foi paralisado, incluindo as franquias que estavam a seis jogos da zona de classificação aos playoffs. Os treinos serão retomados no dia 30 de junho e o deslocamento para Orlando ocorre no dia 7 de julho.

Os confrontos do pós-temporada começam em agosto e a final da NBA poderia se estender até outubro. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors e Boston Celtics já haviam garantido suas vagas nos playoffs. Com apenas oito jogos pela frente, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets estariam teoricamente classificados.

O Dallas Mavericks praticamente estaria garantido, por ter uma vantagem de sete jogos sobre o Memphis Grizzlies, que está em oitavo lugar no Oeste. Isso significa que Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns estariam na luta pela última vaga em sua conferência. No Leste, o Washington Wizards estava seis jogos atrás do Brooklyn Nets, o sétimo colocado, e a cinco e meio do Orlando Magic, o oitavo.