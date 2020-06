Guilherme Guedes aposta no trabalho para ter chance no time principal do Grêmio

O pedido do Atletico de Madrid para o retorno de Caio Henrique para Espanha surgiu como a grande oportunidade para uma jovem promessa do Grêmio. Aos 21 anos, Guilherme Guedes foi chamado do grupo de transição e já está treinando com o grupo principal no CT Luiz Carvalho.

Gremista de coração, o lateral-esquerdo está no clube desde os nove anos. Após alguns empréstimos para ganhar experiência, ele se diz pronto para abraçar a principal oportunidade no elenco comandado pelo técnico Renato Portallupi.

Lúcido e maduro em suas respostas, Guedes falou do momento vivido. "Estou muito feliz em estar onde estou, mas ainda não conquistei tudo o que quero. Com trabalho e dedicação, vou conseguir. Quero ter uma carreira de sucesso e ser um jogador de alto nível", revelou.

O jovem falou que se inspira bastante no lateral Marcelo, do Real Madrid, e ouve com atenção as dicas do companheiro Cortez. “São grandes profissionais, me acolheram bem. Fico muito feliz ao trabalhar do lado dos caras que cresci vendo jogar. Eles me ajudam muito. Cortez é uma referência. Está no dia a dia me dando muitas dicas”, concluiu.