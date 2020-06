Patrick quer títulos para coroar trajetória no Colorado

Um jogador muitas vezes questionado pela torcida, mas que não deixa de se empenhar e se entregar dentro de campo. Assim, o meia Patrick vem conquistando seu espaço no Inter, mesmo com a troca de treinadores. O jogador de 27 anos contou, nesta terça-feira (2), em entrevista ao canal oficial do clube, que a retomada dos treinos em meio à pandemia do coronavírus deixou o grupo ainda melhor fisicamente. Ele também se mostrou ansioso para quando a bola voltar a rolar.

Uma das razões para que o Colorado venha treinando ainda mais forte é a cobrança da comissão técnica argentina, liderada pelo técnico Eduardo Coudet. "Os outros treinadores com quem trabalhei tinham o aspecto físico forte, mas não tanto como o atual. Isso tem ajudado a manter o nível lá em cima", revelou.

No Inter desde o início de 2018, Patrick quer marcar sua passagem com conquistas. Recentemente, o meia completou 106 jogos com a camisa colorada, mas ainda não levantou nenhuma taça. "Temos que estar sempre projetando coisas maiores. Temos que trabalhar bastante, já que batemos na trave ano passado. Está faltando um título para coroar essa trajetória", projetou. O Colorado treina hoje (3), na parte da manhã