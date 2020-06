Campeonato Catarinense - Após o governo de Santa Catarina proibir atividades esportivas até 5 de julho, a Federação Catarinense de Futebol prevê o retorno do Estadual para o final de julho ou início de agosto. Nos próximos dias, a entidade se reunirá com os dirigentes dos clubes que estão na disputa do torneio para chegar a um consenso sobre uma data.

Flamengo - Depois de muita conversa, o clube finalmente chegou a um acordo para a renovação do técnico Jorge Jesus. O novo vínculo do português vai até junho de 2021, com cláusula que permite a liberação para determinados clubes europeus. Pelo novo contrato, o salário do Mister será de € 4 milhões anuais, algo em torno de R$ 2 milhões mensais.

Avaí - Principal reforço para a sequência do ano, o volante Ralf, ex-Corinthians, testou positivo para o coronavírus nos exames realizados na apresentação. O volante apontou a presença de anticorpos no teste sorológico, indicando que já contraiu a doença e passou por um quadro assintomático. Com isso, ele foi integrado ao grupo e deu início aos trabalhos físicos.

Fortaleza - Em nota oficial publicada no site, o clube informou que um jogador do elenco testou positivo para a Covid-19 em exames realizados no final de semana. O nome do atleta foi mantido em sigilo e ele não se reapresentou na tarde de ontem no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra.

Atlético-MG - Após promover uma festa no condomínio onde mora, em Lagoa Santa, o meia Cazares será multado em até R$ 132 mil pela prefeitura da cidade, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogador desrespeitou decreto que proíbe aglomeração durante o período de pandemia do coronavírus. Recentemente, ele testou positivo para a Covid-19, em exame realizado pelo clube.