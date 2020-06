Cuesta aposta em nova renovação de D'Ale

O Inter vai fechar um mês de atividades físicas e táticas mesmo ainda sem uma data para retomar as competições. Diante deste cenário, o zagueiro Víctor Cuesta comentou como está sendo o trabalho no CT Parque Gigante. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, o argentino falou da saudade de jogar, sobre a redução de salários e ainda deu pitaco sobre uma provável renovação de contrato do conterrâneo D'Alessandro.

Tendo em vista a crise financeira que atinge o futebol mundial em meio à pandemia do novo coronavírus, o defensor falou sobre a preocupação do grupo colorado com o cenário do clube, que acabou demitindo mais de 40 colaboradores, e como foi o acordo para a redução dos salários. "A gente conversou com D'Ale, Edenilson, Uendel, Lomba, Danilo, e procuramos o clube. Acho que os funcionários são tão importantes quanto os jogadores de futebol. Às vezes, eles não estão visíveis, mas são muito importantes. Então a gente não queria mais demissões e combinamos com o clube. Foi muito legal", contou.

Cuesta falou ainda sobre a nova rotina de treinamentos, adotando todas as precauções e cuidados com a higiene e a saúde. "Estamos trabalhando em torno de duas horas por dia, fazendo a parte física. Pode demorar mais porque estamos em diferentes grupos, de cinco, seis jogadores. Primeiro fazemos o físico, depois trabalho com bola, mais finalização, trabalho de passe, nada com contato. Estamos bem protegidos quando vamos para o clube, porque já vamos fardados de casa, fazemos o treino, vamos direto para o carro, tomamos banho e já ficamos em casa. O método usado pelo Inter foi o adequado, eles estudaram a forma de fazer. Estamos no caminho certo", relatou.

O zagueiro ainda brincou sobre uma possível renovação do meia D'Alessandro. Questionado como o gringo está nos treinamentos, ele disse: "Acredito que sim. Ele está voando nessa pré-temporada. Então, ele tem gás para muito tempo mais". O Colorado retorna às atividades na manhã de hoje.