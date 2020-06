Tricolor não tem pressa para buscar lateral-esquerdo

O pedido do Atlético de Madrid para o retorno de Caio Henrique surpreendeu o Grêmio. Com apenas cinco jogos disputados, o lateral-esquerdo está de volta à Espanha. Enquanto isso, em Porto Alegre, o departamento de futebol preza cautela e não tem pressa para buscar uma reposição. O ex-titular Cortez deve retomar o seu lugar. E para a suplência, Guilherme Guedes deve ganhar oportunidade.

Mesmo assim, alguns nomes começam a ser especulados na Arena. A ficha um seria Diogo Barbosa, do Palmeiras. O ala vem sendo pouco utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, e um empresário teria oferecido o jogador ao Tricolor. Vindo do Cruzeiro em 2018, Diogo se consolidou como titular, mas perdeu espaço na temporada passada e no início deste ano.

Ainda com várias restrições de segurança em saúde, o Grêmio abriu mais uma semana de treinos no CT Luiz Carvalho. O clube dá início a uma segunda etapa de atividades, com mais exigência física e maior presença da bola. A comissão técnica prevê para este mês treinamentos mais adaptados a situações de jogo, de forma a deixar os atletas aptos à competição. Antes, porém, os jogadores passaram por uma sessão de treinos físicos, incluindo estações com bola.