Jornal do Comércio

Após os anúncios de que as principais ligas da Europa irão retomar as disputas ainda neste mês, os clubes já trabalham com planos para recuperar a normalidade dos treinos e a condição física necessária para que cada atleta volte ao futebol competitivo. Na opinião de Taffarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, os jogadores que mais sentirão os efeitos da parada serão os donos da camisa 1.

"O jogador de linha faz um reforço, uma corrida e consegue manter a preparação física. O goleiro perde muito, porque ele não tem a referência de um chute, de uma posição no gol, então vai sofrer bastante na volta. Tem que intensificar os treinamentos, com bons trabalhos, para recuperar tudo", apontou.

Titular da seleção, o goleiro Alisson, de 27 anos, voltou aos treinos com o Liverpool no início de maio. Reserva de Alisson no Brasil, Ederson, atual bicampeão com o Manchester City, também voltou aos trabalhos.

Segundo Taffarel, ele tem mantido contato com os goleiros da seleção, mas as limitações impostas pela pandemia não permitem direcionar o trabalho.