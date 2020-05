D'Ale fala de futuro prestes a renovar mais uma vez seu contrato

A tendência é de que D'Alessandro siga por mais uma temporada no Inter. O argentino segue a rotina de treinos ao lado dos companheiros no CT Parque Gigante. Nesta quinta-feira, ele bateu um papo com a TV oficial do Inter, e falou sobre o futuro, os 20 anos de carreira e sobre abandonar os gramados.

"Eu não mudaria nada na minha carreira. Se trazer minha carreira no papel e pedir para eu assinar, eu assinaria. O futebol me deu muito mais do que eu imaginava", afirmou o argentino. O meia comentou sobre a sua forma de agir dentro das quatro linhas. "Acredito que não é todo mundo que gosta da minha maneira de ser, do caráter, da personalidade. Mas me sinto respeitado pelos companheiros, pela gente do clube e pelos torcedores. E isso foi conquistado pelo meu trabalho", destacou

D'Ale lembrou o período que vive em Porto Alegre: "São 12 anos de muita coisa. Não esperava ficar tanto tempo, mas hoje é uma realidade. É o clube mais importante na minha vida junto com o River. Graças a Deus apareceu na minha vida e me ajudou a crescer muito na carreira", lembrou. Sobre o futuro, o ídolo deixa em aberto. "Hoje digo que, se nada de estranho acontecer, termino minha carreira no Inter, mas... Sempre há um mas. Não sei o que pode acontecer. Não fecho o ciclo com o River", encerrou.