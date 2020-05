Jornal do Comércio

O nome mais falado na semana de treinos do Grêmio foi o de Everton. O atacante não saiu das páginas dos jornais italianos, com especulações de uma possível transferência para o Napoli. O Grêmio já antecipou que quer € 30 milhões (R$ 180 mi) para se desfazer do camisa 11. O clube europeu teria oferecido apenas € 18 milhões (R$ 108 mi) e dado uma recuada estratégica.

Enquanto isso, em Porto Alegre, os atletas deram início ao longo período de treinos ainda sem a revisão da retomada das competições. E, para motivar mais os jogadores e promover as camisas recém-lançadas, o marketing gremista vestiu o elenco com os uniformes completos na atividade desta quinta-feira.

Ao ser questionado sobre a sensação de vestir o novo fardamento, Cebolinha desconversou sobre uma possível saída na próxima janela de transferência para o futebol europeu. "Com certeza, quero fazer parte da história do clube, como já venho fazendo. É um prazer vestir esta camisa, e, enquanto estiver aqui, vou honrar este manto", ressaltou.

O camisa 11 falou ainda que a nova coleção surpreende ainda mais ao vivo do que parecia pelas fotos. "A camisa é muito bonita. Ficamos felizes de voltar a vestir esse manto, infelizmente nesta situação, mas logo estaremos na Arena representando essa camisa que é muito pesada", acrescentou.

Em meio à pandemia do coronavírus, que suspendeu as competições, o clube lançou os novos uniformes pelas redes sociais, com as primeiras vendas exclusivas pelo site. Na primeira semana, o Grêmio comemorou um recorde, com números expressivos em comparação ao lançamento do ano anterior, duplicando as vendas, mesmo sem o comércio presencial.

O lateral-esquerdo Caio Henrique também falou da experiência inusitada de treinar com a roupa de jogo. "Não é a mesma coisa que entrarmos em uma partida oficial. Mas já é bom para matar a saudade de botar o meião, o calção e a camisa oficial e ir para o treino", comentou.

Nesta quinta-feira, os jogadores participaram de uma atividade técnica, dividida em quatro estações, com trabalhos de condução de bola, finalização, deslocamento lateral e passe.