Autoridades aprovam e Campeonato Italiano retornará no dia 20 de junho

O Campeonato Italiano já tem data certa para voltar. A tradicional competição europeia terá seu retorno no dia 20 de junho, de acordo com aprovação do ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora. Ele deu o sinal verde aos clubes em reunião por videoconferência nesta quinta-feira com dirigentes da federação italiana.

Mas o Italiano não será o primeiro torneio de futebol do país a voltar. Antes disso, a Copa da Itália fará seu retorno nos dias 13 e 17 do mesmo mês para os duelos das semifinais e da final.

Inicialmente, o objetivo dos clubes italianos era retomar a competição no dia 13, também com os portões fechados. Mas o governo vetara. "A reunião de hoje foi muito útil. Agora que a Itália está recomeçando é certo que o futebol recomece também", declarou o Spadafora.

O ministro, contudo, deixou claro que o campeonato poderá ser suspenso novamente caso surjam novos picos de covid-19 no país. "Se a curva mudar e o campeonato for paralisado de novo, a federação de futebol nos garantiu de que tem um Plano B (playoffs) e até um Plano C (finalizar o campeonato como estiver na tabela)", afirmou.

Para permitir o retorno do futebol no país, as autoridades italianas estabeleceram um protocolo médico, aprovado previamente por um comitê científico. Há ainda 12 rodadas do Italiano a serem disputadas, além de quatro partidas que haviam sido adiadas por outros motivos, da 25ª rodada.

A liderança da tabela pertence à Juventus, um ponto à frente da Lazio. O time de Turim busca o recorde de nove títulos consecutivos no Italiano.

O Campeonato Italiano está paralisado desde 9 de março, quando o governo impôs o lockdown em todo o país para se defender da pandemia do novo coronavírus. A Itália foi um dos países que mais sofreu com a covid-19 na Europa.