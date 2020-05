Clubes ingleses aprovam volta da Premier League em 17 de junho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os clubes do Campeonato Inglês, paralisado no dia 13 de março por causa da pandemia de Covid-19, aprovaram que ele volte a ser disputado em 17 de junho, com portões fechados e seguindo o protocolo sanitário estabelecido, como já ocorre na Bundesliga.

A decisão da data foi tomada em reunião nesta quinta (28) e depende da aprovação das autoridades britânicas para ser oficializada. Na quarta (27), já havia sido aprovada a possibilidade de realizar treinamentos com contato físico entre os atletas.

A Premier League deverá retornar com dois jogos pendentes na tabela: Manchester City x Arsenal e Aston Villa x Sheffield United.

Em seguida, nos dias 19, 20 e 21 de junho, o campeonato seguiria a partir da 30ª rodada. Faltam nove rodadas completas e 92 jogos para o fim da competição. A ideia é finalizá-la até o início de agosto. O Liverpool, que lidera com 82 pontos, contra 57 do Manchester City, está muito perto do título.

Até agora, 12 pessoas, entre atletas e demais funcionários dos clubes da elite inglesa, tiveram resultado positivo para a Covid-19 e precisaram se isolar por ao menos sete dias, segundo a BBC. Ao todo, foram feitos 2.752 testes. Os exames continuarão sendo realizados duas vezes por semana.