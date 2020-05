Tricolor realiza 84 testes para Covid-19 com resultados negativos

O departamento médico do Grêmio realizou novos testes ontem, seguindo o protocolo de prevenção à Covid-19. A nova testagem foi realizada em atletas e funcionários, totalizando 84, e o resultado deu negativo para todos. O exame foi feito a partir da chegada individual, em uma sala montada no CT Luiz Carvalho. Os médicos Márcio Dornelles e Paulo Rabaldo, assim como o técnico de enfermagem Adriano Welter, foram os responsáveis pela realização das testagens.

"Mais uma vez, utilizamos um aparelho para diagnóstico por imunofluorescência, avaliando o IGM e IGG. Com isso, todos podem dar sequência às atividades normalmente", explicou Dornelles.

O Grêmio adquiriu 300 novos testes na Coreia do Sul. As novas testagens serão realizadas de acordo com protocolo estabelecido pelo departamento médico. Já a Arena retomou ontem o serviço de visitações ao estádio e ao Museu do Grêmio. O clube adotou todos os protocolos de segurança sanitária e de saúde, que institui a permissão de funcionamento destas atividades.