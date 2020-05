Uendel comemora nova renovação de contrato com o Colorado

As vezes questionado por parte da torcida do Inter, o lateral-esquerdo Uendel comemora mais uma renovação do contrato com o clube. Com o vínculo prorrogado até o final da próxima temporada, o jogador que deixou o Corinthians para defender o Colorado na Série B, acredita que o grupo vem forte e brigará por títulos. "É importante para o clube ter jogadores que estão há bastante tempo no elenco. Eles criam uma identidade não só de jogo, mas também de ambiente. A gente cria uma cultura dentro do vestiário que é importante também manter e dar exemplos para os mais jovens", disse.

Ao todo, Uendel já vestiu a camisa colorada em 112 jogos, marcando um gol. Um dos nove atletas do atual grupo que disputou mais de 100 partidas pelo clube, o lateral planeja levantar taças. "O objetivo é conquistar títulos com a camisa do Inter. Estamos tendo um bom ano e formamos uma equipe muito forte." Com a suspensão de quatro jogos aplicada ao lateral Moisés, Uendel deve assumir a posição quando a Libertadores da América for retomada.