Notas Esportivas

Fórmula 1 - Desde 2018, o Brasil não tem representantes no grid. E, agora, isso pode ocorrer em um dos países mais vencedores da história da categoria, a Alemanha. Os germânicos chegaram a ter sete representantes há dez anos, mas hoje contam apenas com Sebastian Vettel, que, no momento, não tem contrato para permanecer na F-1 em 2021.