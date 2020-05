Inter instala 'túnel desinfetante' no CT e reforça protocolo contra Covid-19

Folhapress

O Internacional anunciou nesta terça-feira (26) a instalação do que chamou de "estação de sanitização", um equipamento que age nas vestimentas de jogadores e demais funcionários na chegada ao CT Parque Gigante. De acordo com o clube gaúcho, o "túnel desinfetante" inaugurado no local elimina microrganismos críticos à saúde, entre eles o novo coronavírus.