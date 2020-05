Recuperado de coronavírus, Diego Souza volta ao CT Luiz Carvalho

O início da quarta semana de treinos do Grêmio em meio à pandemia do coronavírus teve novidades no CT Luiz Carvalho. Recuperado da Covid-19, o meia-atacante Diego Souza se apresentou e deu início aos treinamentos físicos. O jogador explicou que estava assintomático quando fez o exame para coronavírus.

"Graças a Deus superei e estou muito feliz de ter retornado aos treinamentos. Quando estava pronto para voltar, fiz um exame lá no Rio de Janeiro. Não tinha sintomas, talvez nem motivo para fazer, mas fiz e foi detectado que estava com Covid-19. Fui monitorado e mantive contato com o Departamento Médico, mas não tive nenhum problema, nem minha família", contou.

Nesta segunda-feira (25), os atletas fizeram trabalhos físicos, com três grupos trabalhando no período da manhã e outros três na parte da tarde. A atividade marcou ainda o retorno do preparador físico Márcio Meira, que no dia 4 deste mês havia sido diagnosticado com coronavírus na apresentação no CT Luiz Carvalho.

“Retornar é um alívio porque eu já voltei das férias com muita vontade de trabalhar, mas bati de frente com o vírus, o que me impossibilitou. Não poder estar aqui no dia a dia foi bem difícil, mas contei com todo apoio do clube nesse momento e foi extremamente importante. Estou feliz em poder retorna", afirmou Meira.