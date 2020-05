Premiê japonês diz que trabalha com realização integral dos Jogos

O premiê do Japão, Shinzo Abe, afirmou, nesta segunda-feira (25) que a ideia do governo é realizar a Olimpíada de Tóquio, adiada para julho de 2021, de maneira completa. A afirmação foi dada durante entrevista coletiva em que decretou o fim do estado de emergência, causado pela pandemia, no país asiático.