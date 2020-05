Jornal italiano revela negativa tricolor à investida do Napoli em Everton

O nome do atacante Everton segue circulando pela imprensa italiana. Depois de o jornal Gazzetta dello Sport noticiar a investida do Napoli no jogador, nesta quinta-feira (21), o periódico Il Mattino publicou que o Grêmio rejeitou uma primeira proposta de € 17 milhões (R$ 104 milhões). De acordo com a matéria, o próprio presidente do clube, Aurelio De Laurentis, fez contato para levar Cebolinha. A publicação fala ainda que o presidente Romildo Bolzan Júnior estipulou a quantia de € 28 milhões (R$ 170 milhões) para liberar o atacante.

No entanto, outros clubes europeus estariam interessados em contratar Everton. No início do ano, os ingleses do Everton já teriam conversado com o jogador, indicado pelo atual técnico, Carlo Acelotti. Aliás, o interesse do Napoli em contar com o atacante partiu do treinador, na época que comandava a equipe italiana. Outro clube que mantém interesse no atleta é o alemão Borussia Dortmund. Porém, devido à pandemia, ainda não foi definida a data de abertura da janela de transferências.

Nesta quinta-feira (21), o departamento médico informou que foi realizado o procedimento no lateral-direito Leonardo Gomes. A cirurgia de correção de fratura patelar foi bem-sucedida e o jogador se apresentará na próxima semana para iniciar o trabalho de fisioterapia.