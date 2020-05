Ida de Alex Telles ao PSG deve render valores ao Tricolor

Em meio à crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus, a direção do Grêmio segue de olho em possíveis transações no mercado europeu. De acordo com o portal francês Le10sport, o PSG entrou forte para contratar o lateral-esquerdo Alex Telles na próxima janela.

Atualmente no Porto, o jogador deve render € 30 milhões (R$ 187,5 milhões) aos cofres portugueses. Outros dois grandes da Europa também estão de olho no lateral: Chelsea e Barcelona. A partir desses valores, o Tricolor teria direito a uma quantia pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, o clube levaria 0,5% do montante, ou seja, € 150 mil (cerca de R$ 950 mil).

O atacante Everton também está perto de render uma boa quantia aos cofres gremistas. Só que, neste caso, o valor é bem maior. A tendência é de que, na próxima semana, os italianos do Napoli oficializem uma proposta de € 25 milhões pelo jogador. Como o clube tem 50% deste total, Cebolinha renderia € 12,5 milhões (cerca de R$ 78 milhões). A direção não confirma nenhum contato.