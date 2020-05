Coudet fala da identificação da torcida com seu estilo

O Inter divulgou ontem a segunda parte do bate-papo com o técnico Eduardo Coudet, analisando os primeiros meses no clube e projetando como será a sequência de trabalho, assim que a bola volta a rolar. Na entrevista intitulada "Charla com Chacho", o argentino falou ainda sobre o clássico Grenal e a rápida identificação que a torcida teve com seu estilo de jogo.

Coudet analisou a ligação dos argentinos com o Colorado. "Com o tempo, têm passado muitos argentinos por aqui. No meu caso e da comissão, nos sentimos muito confortáveis. Estou muito feliz por estar aqui, me tratam da melhor maneira e temos tudo que precisamos. Uma direção preocupada para que as coisas funcionem da melhor maneira e um diretor esportivo com quem tenho uma grande relação. Somos uma grande família. Tomara que o trabalho e os resultados me permitam ficar por muito tempo aqui", contou, lembrando que suas passagens por Rosario Central e Racing foram de pelo menos dois anos em cada clube.

Mesmo com poucos meses de trabalho, Coudet já passou por dois Grenais. "É um clássico diferenciado. Tive a oportunidade de vivenciar no Rosario e no Newell's e é parecido porque é centralizado na mesma cidade e com muita paixão. Os dias dos jogos são muito especiais porque tem muita tensão e ansiedade para que a partida comece. Vamos ter vários jogos pela frente e que consigamos dar muitas alegrias para os torcedores", projeta.

O treinador falou ainda da saudade que os colorados têm do Inter de Coudet. "Cada jogador vai tentar dar o máximo e junto vai a paixão que falamos antes, do torcedor e do que é a história do clube. Vamos seguir trabalhando para isso", concluiu. Coudet já comandou o time em 15 jogos entre Gauchão e Libertadores. Foram nove vitórias, cinco empates e uma derrota, no clássico Grenal.

Hoje, a partir das 18h30min, o Conselho Deliberativo julga os recursos do ex-presidente Vitorio Piffero e do ex-vice-presidente de finanças Pedro Affatato pela expulsão do quadro social. Eles foram excluídos em maio do ano passado. Ambos já foram investigados e denunciados pelo Ministério Público por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e estelionato na gestão 2015/2016.