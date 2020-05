COB estima corte de R$ 43 mi em despesas devido à pandemia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Passados dois meses desde o início do isolamento social por conta da pandemia, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou, nesta terça-feira (19) um balanço das principais medidas de proteção e suporte ao esporte tomadas pela entidade. As despesas de ordem administrativa e de projetos em 2020 foram reduzidas em cerca de R$ 43 milhões.

O COB diz que acompanha de perto as orientações dos órgãos governamentais e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e está atento aos cenários nacional e internacional, bem como aos posicionamentos do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Organizador de Tóquio 2020.

O objetivo da entidade é zelar pela integridade física e saúde de seus públicos (atletas, treinadores e colaboradores), garantir a sustentabilidade do Movimento Olímpico por meio das confederações, bem como propiciar condições de classificação para os atletas.

"Estamos trabalhando incessantemente para buscar alternativas que permitam que o Movimento Olímpico Brasileiro supere a crise provocada pela pandemia. Nossa preocupação é garantir a sustentabilidade de todo o sistema olímpico e também uma preparação adequada aos nossos atletas para Tóquio", afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.