Kannemann comemora o retorno do futebol pelo mundo

A retomada dos trabalhos para o zagueiro Kannemann é motivo de comemoração. Após quase 60 dias sem treinar, o argentino falou do prazer em realizar atividades físicas com o grupo gremista no CT Luiz Carvalho. Mesmo sem a certeza de quando a bola voltará a rolar no Brasil, o camisa 4 está feliz com o retorno de algumas das principais ligas da Europa. Depois do domingo (17) de folga, o defensor e seus companheiros voltaram aos treinos nesta segunda-feira (18).

"É bom ver que os campeonatos estão começando a voltar. Estão tentando encontrar algum jeito para minimizar os riscos e fazer com que o futebol continue. Sabemos que o tema da economia é muito importante também, e a vida das pessoas é mais. Então, estão tentando, e acho que conseguiram encontrar um equilíbrio para continuar com a nossa vida, mas com os cuidados necessários para enfrentar este vírus", analisou.

Sem perder o bom humor, Kannemann falou ainda da forma inusitada como todos os jogadores chegam ao centro de treinamentos. Sem contato com o vestiário e com as dependências internas do local, todos já chegam fardados. "Me sinto como quando vou jogar uma pelada com os amigos. Você chega fardado, treina, joga, fala alguma coisa, alonga e volta para casa", brincou.

O argentino contou à torcida como passou os dias de isolamento em casa. "Tive que comprar uma bicicleta ergométrica para fazer exercícios. Outro dia assistia seriados, brincava com a minha filha para ela não ficar tão maluca por estar isolada. Conseguimos passar de um bom jeito a quarentena", lembrou.

Sobre o possível retorno do Campeonato Gaúcho no final do mês de julho, Kannemann sabe que ainda falta um bom período e que é importante manter os treinos até lá. "Gosto de vir treinar, fico mais feliz depois, mas não se sabe quando os jogos vão começar. Mesmo assim, considero uma rotina boa, que faz bem para minha cabeça, para o meu corpo e também para tentar me manter o melhor possível para quando tiver uma data para recomeçar o campeonato", concluiu.

Um dos nove dirigentes que testaram positivo para o coronavírus, o vice-presidente do clube Marco Bobsin recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta segunda-feira e foi transferido para o quarto. O seu quadro era tratado com bastante cuidado.