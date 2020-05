Plano de retomada da Premier League em junho está em evolução, diz governo inglês

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

pandemia do novo coronavírus Os planos para retomar a temporada do Campeonato Inglês no mês de junho estão fazendo "bons progressos", informou nesta segunda-feira (18) o governo do Reino Unido. A competição foi suspensa por tempo indeterminado por causa da

Os clubes se reúnem hoje para chegar a um acordo, e as conversas são centradas em como planejam a volta ao treinamento com vários jogadores de destaque, levantando preocupações sobre sua segurança, segundo o jornal britânico The Independent.

O secretário de Cultura britânico, Oliver Dowden, disse que "bons progressos" estão sendo feitos em discussões "muito construtivas" nos últimos dias. "Tive algumas discussões muito construtivas na quinta-feira [14] com a FA (Football Association), a EFL English Football League Championship) e a Premier League", disse Dowden à Sky News.

"Estamos trabalhando duro com eles para tentar trazer de volta [a temporada], visando meados de junho, mas o teste número um é a segurança pública. Eles, como muitos outros esportes que estamos vendo voltar de portas fechadas, já se reuniram com a Public Health England várias vezes para examinar a segurança. Se conseguirmos resolver isso, procuraremos retomar em meados de junho. Estamos fazendo um bom progresso", acrescentou.