Destaque na Copa São Paulo marca presença em treinos do Colorado

Os últimos dias de treino no CT do Parque Gigante apontaram algumas novidades para a torcida colorada. A principal delas é o meia Cesinha, destaque do Inter na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Ele tem participado da bateria de treinos físicos, em um indicativo de que deve ser incorporado em definitivo ao grupo principal.

O jovem estava presente, por exemplo, nos trabalhos da última sexta-feira, que marcaram o final da segunda semana de treinos do elenco do Inter após o retorno em razão da pandemia do novo coronavírus. O elenco tem realizado exercícios físicos e atividades com bola, em ritmo intenso - "como uma pré-temporada, muito forte", conforme descreve o treinador Eduardo Coudet. Os atletas tiveram folga no fim de semana e devem retomar a preparação a partir de hoje.

Em paralelo, o Inter promoveu uma ação pela diversidade ontem, no Dia Internacional Contra a Homofobia. Nas redes sociais oficiais do clube, foram compartilhadas imagens mostrando o Beira-Rio iluminado com as cores do arco-íris, ao lado de uma mensagem dizendo que, "no Clube do Povo, todos são aceitos, menos os preconceituosos".