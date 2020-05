Mais do que simples cumprimento de tabela, o Campeonato Gaúcho deve ajudar a estabelecer parâmetros para o "futebol seguro" em todo o País. A avaliação é do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., em entrevista ao canal do clube no YouTube. No momento, a previsão de clubes e Federação Gaúcha de Futebol é recomeçar o Gauchão na segunda metade de julho, sempre dependendo do aval das autoridades até lá.

"O Gauchão talvez seja o laboratório de todos os regionais, porque está muito mais adiantado. Pela primeira vez no País, se farão os jogos com monitoramento. Acho que temos uma situação bastante importante, de muita responsabilidade", disse Bolzan. Entre as situações que serão postas à prova no Estado está a possibilidade de disputar os jogos em um número reduzido de praças, na medida em que as autoridades sanitárias impeçam jogos em determinadas cidades.

Por enquanto, o Tricolor segue realizando treinamentos em esquema especial. Ao todo, são seis grupos: três realizaram atividades de resistência anaeróbica na sexta-feira, com os demais indo ao CT Presidente Luiz Carvalho no sábado. Ontem, todos tiveram folga. A retomada dos trabalhos de recondicionamento físico acontece hoje.