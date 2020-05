Grêmio 'recupera' atividade cancelada de segunda e conclui semana de treinos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

pandemia do novo coronavírus A segunda semana de treinos do Grêmio em meio àchegou ao fim na manhã deste sábado (16) no CT Luiz Carvalho, com uma atividade física para três dos seis grupos em que o elenco foi dividido. Assim, esses jogadores "recuperaram" o trabalho que não foi realizado na última segunda-feira.

Naquela data, o Grêmio cancelou a atividade do período da manhã para avaliar decreto do governo estadual. Assim, os grupos D, E e F não haviam feito a atividade preparada pela comissão técnica.

Nesta manhã, então, eles foram ao CT do clube e realizaram um treino de resistência anaeróbia. A apresentação dos grupos se deu de modo escalonado, a cada meia hora, com a chegada do primeiro às 9 horas.

Com foco na recuperação do condicionamento, os preparadores físicos instruíram os atletas a trabalhar em um circuito montado com seis estações, onde os jogadores passavam por diferentes obstáculos, individualmente, em 25 segundos.

O domingo será de folga para todo o elenco do Grêmio - os grupos A, B e C já não trabalharam neste sábado. E a representação dos jogadores está agendada para a segunda-feira.

Ainda não há qualquer definição sobre quando será possível retomar as competições. Porém, na última quarta-feira, reunião apontou a segunda metade de julho como possível data para a retomada do Campeonato Gaúcho.