Alemanha retoma Bundesliga neste sábado

Agência Brasil

Os amantes do velho esporte bretão voltam-se os olhos, neste sábado (16), para a Alemanha. Após dois meses de paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Bundesliga (nome do torneio no país germânico), reinicia com uma rodada de seis jogos, o mais importante deles é o clássico entre o Borussia Dortmund x Schalke 04 (Gelsenkirchen), times de cidades distantes apenas a 30 km uma da outra.