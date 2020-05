Musto valoriza esforço da direção para o retorno dos treinos

A quinta-feira (14) foi de trabalho no CT Parque Gigante. Depois de dois dias de chuva, o sol voltou e os jogadores colorados, respeitando os protocolos de saúde, foram ao gramado para seguir a preparação para o retorno das competições, ainda sem data definida.

O argentino Musto, em entrevista aos canais oficiais do clube, falou sobre a estrutura fornecida. "O fato de poder vir aqui, pisar no campo, tocar na bola, é importante. Obviamente sempre colocando o tema da saúde à frente. Da parte do Inter, não tive dúvida de que tomariam todas as medidas", avaliou.

Respeitando as distâncias, o técnico Eduardo Coudet colocou estacas pelo gramado e simulou situações de jogo a partir de troca de passes. Os goleiros trabalharam com o preparador Daniel Pavan.