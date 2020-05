Ferrari anuncia o Carlos Sainz no lugar de Sebastian Vettel

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O espanhol Carlos Sainz Jr. será o companheiro de Charles Leclerc na Ferrari a partir de 2021. O piloto sai da McLaren para assumir o posto que é atualmente de Sebastian Vettel. O alemão não chegou a um acordo com os italianos para renovar seu contrato e tem o futuro indefinido no momento.

Com apenas 25 anos, Sainz tem cinco temporadas de experiência e formará uma dupla bastante jovem com Leclerc, de 22. O espanhol assinou por duas temporadas e ficará até o final de 2022 na escuderia. Já Leclerc tem contrato até o final de 2024.

Filho do campeão de rali Carlos Sainz, o piloto vem de um campeonato muito forte no ano passado, em que conquistou seu primeiro pódio. A vaga de Sainz na McLaren ficará com Daniel Ricciardo, que atualmente está na Renault. O acordo também foi divulgado nesta quinta-feira (14). A grande dúvida é a respeito da vaga deixada por Ricciardo. O time estaria atrás de um piloto de renome, o que abre a possibilidade da chegada de Vettel.