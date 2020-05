Vanderlei comenta a retomada dos treinos do Grêmio em meio à pandemia

Com todos os cuidados e protocolos de saúde adotados pelo Grêmio, os atletas deram sequência, nesta quarta-feira (13), aos treinos. Sob as orientações do preparador Mauri Lima, os goleiros trabalharam forte e enfrentaram a chuva fina e constante que caia no CT Luiz Carvalho.

Vanderlei, que vinha atuando na titularidade até a parada do futebol em função da pandemia, avaliou os primeiros dias de atividade. “A rotina é diferente daquela que estamos acostumados, mas sabemos que é necessário para a nossa saúde, a de todos funcionários que estão aqui e dos nossos familiares também. A gente vai se adaptando, se acostumando, porque, o mais importante, é fazer o nosso trabalho da melhor maneira para nossa saúde estar em perfeita condição. O resto a gente se adapta”, disse.

Vanderlei explicou como estão sendo as atividades específicas para a sua posição. “O nosso trabalho aqui é mais com a parte técnica. A física nós fizemos quando estávamos em casa, com um trabalho de aprimoramento, funcional, às vezes uma bicicleta. Aqui, temos feito mais a parte técnica que é com bola. Não sabemos como serão os próximos dias, mas pode ser que gradualmente a gente faça um trabalho com bola com mais atletas, dentro de um limite de segurança. Por enquanto, aprimoramos a parte técnica”, acrescentou.

Enquanto isso, os demais companheiros realizaram um trabalho de força, com muita musculação. Todos os jogadores fizeram as atividades usando máscaras de proteção. Os treinos serão retomados nesta quinta-feira.