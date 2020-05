Clubes aprovam volta do Gauchão no mês de julho

Em nova reunião remota realizada na tarde desta quarta-feira (13), foi aprovada a proposta que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) apresentou aos clubes para a retomada do Campeonato Gaúcho. Com aceitação unânime dos 12 dirigentes, o documento será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, Ministério Público (MP-RS) e Secretaria Nacional de Esportes para validação.

Entre as readequações estão a retomada da competição entre metade de julho e início de agosto; contratações livres - exceto atletas que já atuaram nesta edição; e nenhuma equipe rebaixada neste ano e quatro descensos em 2021.

A data para a retomada acompanhará a definição do calendário do futebol brasileiro e estará condicionada à liberação dos órgãos governamentais. Os jogos foram suspensos em 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus. Restam ainda três rodadas do segundo turno, além dos confrontos de semifinal e final.