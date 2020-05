FGF propõe retomada do Gauchão em julho

Após duas horas reunidos em uma videoconferência na tarde desta terça-feira (12), a diretoria da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e os representantes dos 12 clubes que participam do Gauchão chegaram a uma conclusão. Ambas as partes reiteraram a intenção em terminar o torneio dentro de campo, prevendo o reinício dos jogos para o mês de julho e o não rebaixamento de nenhuma equipe neste ano.

Diante da sinalização positiva dos presidentes, a FGF apresentou uma proposição para apreciação sobre o reinício do campeonato. Entre as resoluções sugeridas, a definição do período-base para retomada entre o fim de julho e o início de agosto, contratações livres - salvo casos de atletas que já atuaram na edição deste ano do estadual - e, excepcionalmente, nenhuma equipe seria rebaixada ao término da competição. Com isso, em 2021, o número de descensos para a Divisão de Acesso seria de quatro equipes.

Onze clubes deliberaram a respeito da proposição, no entanto, o Brasil de Pelotas precisou se ausentar. Curiosamente, a bateria do celular do presidente Ricardo Fonseca acabou no meio da reunião remota. Com isso, a conclusão do encontro ficou marcada para as 14h desta quarta-feira (13). A tendência é de que haja a aprovação. O próximo passo será o encaminhamento do documento aos órgãos responsáveis para homologação.

A FGF esclarece que qualquer alteração tem que ser validada por unanimidade dos participantes e ser referendada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, Ministério Público e Secretaria Nacional de Esportes.

A retomada da competição seguirá todos os protocolos estabelecidos no Decreto 55.240, publicado no Diário Oficial do Estado de domingo (10). Nele, o distanciamento controlado apresentado pelo governador Eduardo Leite divide o Rio Grande do Sul em 20 regiões, e cada uma delas recebe uma classificação com bandeiras com cores - preta, vermelha, laranja, amarela e verde -, representando o cenário atual. Caso sejam confirmadas as expectativas de clubes e federação, o primeiro jogo no retorno da competição será um clássico Grenal, pela 4ª rodada do segundo turno.