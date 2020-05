Thaciano comemora aniversário de forma diferente com os colegas

O mau tempo desta terça-feira (12) não foi motivo para afastar os atletas do Grêmio dos treinos em dois turnos no CT Luiz Carvalho. Sob uma chuva constante e divididos em grupos, os jogadores correram ao redor do gramado separados por raias para manter o distanciamento e evitar a contaminação por coronavírus. Foram três grupos pela parte da manhã e outros três no turno da tarde.