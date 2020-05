Alexandre Mendes revela contato direto com Renato Portaluppi

Preservado por pertencer a um grupo de risco para reações graves ao novo coronavírus, o técnico Renato Portaluppi segue em sua casa no Rio de Janeiro. Sem a presença do treinador do Grêmio, seu auxiliar, Alexandre Mendes, mantém o comandante informado de todos os passos dados diariamente no clube. Nesta terça-feira (12), Alexandre conversou com as mídias oficiais do Tricolor e falou das avaliações físicas concluídas na segunda-feira.

"Fizemos as testagens e estavam em nível razoável, mas claro que vai melhorar. O atleta que trabalha com nível de excelência precisa estar em atividade, da forma que for. Principalmente quando tem um profissional, da qualidade que nós temos aqui, para orientá-los. Está sendo benéfico e, com certeza, teremos ganhos mais à frente em relação a esse trabalho", afirmou.

Profissional de extrema confiança de Renato há muitos anos, Alexandre revela que o técnico busca informações sobre os atletas a todo o instante, participando ativamente do planejamento do departamento de futebol. "Falo com ele pelo menos três vezes na semana, não só sobre os treinamentos, mas pela nossa amizade. É importante que ele direcione a maneira que trabalhamos, que nos colocamos em relação aos jogadores. Ele é muito rígido e estamos sempre o atualizando, até quando a gente aumenta a intensidade ou inova qualquer tipo de trabalho", concluiu.

O mau tempo não impediu que o Grêmio treinasse em dois turnos, com os atletas dando sequência à programação de atividades físicas no CT Luiz Carvalho. Sob uma chuva constante e divididos em grupos, os jogadores correram ao redor do gramado separados por raias para manter o distanciamento e evitar o contato. Foram três grupos pela parte da manhã e outros três no turno da tarde. Nesta quarta-feira, o elenco volta a trabalhar pela manhã e à tarde.