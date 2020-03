NBA suspende temporada após atleta ser infectado por coronavírus

novo coronavírus A NBA anunciou, na noite de quarta-feira (11), a suspensão do campeonato. A liga norte-americana de basquete informou que um jogador do Utah Jazz teve um diagnóstico preliminar de infecção peloe decidiu interromper a temporada 2019/20.

O resultado do teste saiu instantes antes do início da partida entre o Jazz e o Oklahoma City Thunder, em Oklahoma. Após cerca de meia hora, o jogo acabou sendo cancelado por "circunstâncias imprevistas", e o público foi informado de que não se tratava uma situação de emergência.

coronavírus > Acesse tudo sobre o, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no Brasil

Em seguida, a NBA publicou uma nota na qual noticiou a suspensão da competição. De acordo com o comunicado, a liga "vai usar o hiato para determinar os próximos passos em relação à pandemia do coronavírus".

O jogador infectado não estava no Chesapeake Energy Arena, segundo o informe. Mesmo assim, os demais atletas do Jazz e os do Thunder ficaram retidos nos vestiários do ginásio. Até a publicação deste texto, não havia uma previsão sobre a duração dessa medida.

De acordo com sites norte-americanos como ESPN e The Athletic, o atleta em questão é o pivô Rudy Gobert, 27. Ele já estava listado como desfalque do Utah para o jogo pelo que o time chamou de "doença", mas não havia confirmação do diagnóstico.

Depois de conceder uma entrevista coletiva na última segunda (9), Gobert fez uma espécie de piada sobre o exagero nas reações à epidemia. Terminado o papo com os jornalistas, tocou em todos os microfones e gravadores colocados à sua frente.

Antes mesmo de vir à tona o diagnóstico do pivô, a NBA havia realizado uma reunião, na tarde de quarta-feira, para definir passos em relação à epidemia. A suspensão já tinha sido cogitada, mas o encontro de dirigentes com membros da associação de jogadores deixou pré-definida apenas a possibilidade de jogos realizados sem público. À noite, a situação mudou.

O Golden State Warriors já havia anunciado que atuaria sem a presença de torcedores na partida que estava agendada para quinta-feira, contra o Brooklyn Nets, em São Francisco. Agora, esse jogo e todos os demais do restante da temporada estão suspensos por tempo indeterminado.

Das seis partidas programadas para quarta, quatro foram realizadas. Além de Utah x Oklahoma, cancelado pouco antes de a bola subir, não foi disputado o duelo entre Sacramento Kings e New Orleans Pelicans, em Sacramento, que seria o último da noite.