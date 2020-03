Notas Esportivas

Racismo - Na noite de segunda-feira (9), na vitória do Caxias por 2 a 1 sobre o São Luiz, em Ijuí, no fechamento da 2ª rodada do segundo turno do Gauchão, o atacante Tilica, do clube da Serra, sofreu injúrias raciais de torcedores no Estádio 19 de Outubro, ao ser substituído aos 39 minutos da etapa final. O atleta realizou queixa-crime ontem e o São Luiz pode ser penalizado.