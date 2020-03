Primeiro caso de coronavírus em Porto Alegre não afeta Grenal desta quinta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As autoridades de saúde descartaram qualquer mudança nos planos do jogo. Na entrevista coletiva em que foi relatado o caso da doença e a situação de mais casos suspeitos, a tônica foi nos cuidados que a população deve redobrar.

O secretário municipal da saúde, Pablo Stürmer, descartou o cancelamento da partida, que pode ser adotado quando há transmissão local do vírus, que não é ainda o caso na Capital. Stürmer fez uma recomendação:

"Se a pessoa tiver sintomas respiratórios, evite ir ao jogo para não transmitir a doença a outros".

O secretário reforça que quem for ao clássico deve adotar medidas como lavar as mãos com frequência, evitar tocar o rosto de outros torcedores e não compartilhar objetos de uso pessoal.

"Não há motivo para pânico. Podem curtir o jogo sossegados", avisa Stürmer, a colorados e gremistas. Ele esclarece ainda que a preocupação quando se trata de grandes eventos é quando tem transmissão local da doença, de pessoa a pessoa, o que ainda não ocorreu no Rio Grande do Sul. "Todos os casos são importados."

Segundo Stürmer, medidas em relação a grandes eventos estão sendo adotados em países que tem transmissão local. Há condutas de suspensão de feiras e adoção de portões fechados, em jogos de futebol, na Itália e Espanha, por exemplo. Na América do Sul, o Paraguai terá restrições.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira pandemia de coronavírus.

A Conmebol informou em seu Twitter que partidas da Libertadores e da Taça Sulamericana terão portões fechados, cumprindo orientações das autoridades sanitárias paraguaias. O país registra cinco casos da doença.