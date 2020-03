Libertadores: Grenal terá linha de ônibus exclusiva para torcedoras

A prefeitura de Porto Alegre informou que irá disponibilizar dois ônibus para transportar, exclusivamente, as torcedoras mulheres que quiserem ir ao Grenal da Libertadores, que acontecerá nesta quinta-feira (12) na Arena. A linha F04.1, variação da tradicional linha F04 Especial Futebol, terá saída na travessa José Carlos Dias de Oliveira, próximo ao Mercado Público, no Centro Histórico, às 18h30min, 19h15min e 20h. Os ônibus serão tanto para transporte de torcedoras gremistas quanto coloradas.

A volta para casa depois da partida também contará com o serviço. Os ônibus estarão junto à rampa Oeste da Arena e seguirão, de acordo com a demanda, em direção ao Centro. A prefeitura informou que a implantação do serviço, ainda em caráter experimental, também será oferecida em direção ao Beira-Rio, casa do Internacional, para o segundo clássico Grenal nesta fase de grupos da Libertadores.

A proposta pela criação desta linha foi feita pelo tricolor , em reunião com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Diretoria de Esportes Recreação e Lazer da Capital, ainda no dia 4 deste mês. A iniciativa, segundo o Grêmio, veio de uma reunião com a participação de sócias e torcedoras.

A linha F04.1, exclusiva para torcedoras, faz parte de uma frota de 11 veículos que fará o translado dos torcedores até a Arena. A linha F04, mista, tem saída do Largo Glênio Peres a partir das 18h.