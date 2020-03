Musto diz estar com gana após expulsão no primeiro clássico

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Grenal desta quinta-feira (12) será histórico, já que será o primeiro enfrentamento entre os rivais pela Libertadores da América. E, para um jogador do Inter, a partida será ainda mais especial. Após ser expulso na primeira etapa no clássico válido pelo Campeonato Gaúcho, o volante Musto acredita que a partida é muito especial e que todo jogador quer participar.

"Minha primeira experiência não foi a melhor, por isso estou com gana para mostrar que estou à altura da partida. Cada clássico é diferente. Tivemos um episódio particular que passou por mim e foi determinante no primeiro clássico. Creio que a equipe assimilou e cresceu bastante a partir dali", disse.

O argentino ressaltou que o time vai em busca dos três pontos, mas que o jogo não será tratado como revanche, depois da derrota por 1 a 0 no primeiro duelo da temporada. "Não é revanche, porque já perdemos a outra partida e não podemos voltar atrás. Não é uma competição de mata-mata. Queremos ir lá e ganhar", reforçou.

Nesta segunda-feira (9), em pouco mais de 20 minutos, a torcida colorada esgotou os 2 mil ingressos colocados à venda.